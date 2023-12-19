В Сербии проходят акции протеста, вызванные результатами выборов в городское собрание. Лидером по итогам голосования стала коалиция Вучича, с чем категорически не согласны представители блока «Сербия против насилия», пишут СМИ.
В результате волнений протестующие перекрыли несколько улиц в Белграде, а здания избирательных комиссии попросту закидали туалетной бумагой и яйцами.
Среди требований оппозиции - аннулировать результаты голосования, а в качестве аргумента митингующие объявили голодовку. Сколько она продлится - пока неизвестно. Москва на победу Вучича отреагировала нейтрально, приветствуя успех.
- Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии, - подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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