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  • Опубликована сегодня в 19:39

МИД Сербии: Белград не поставлял боеприпасы Украине

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна не поставляла оружия ни Украине, ни России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сербия… не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию", — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Москва запросила у Сербии официальную позицию по вероятной причастности к поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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