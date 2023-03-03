Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна не поставляла оружия ни Украине, ни России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сербия… не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию", — отметил дипломат.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Москва запросила у Сербии официальную позицию по вероятной причастности к поставкам боеприпасов киевскому режиму.
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