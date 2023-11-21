С использованием спутников ученые нашли следы древней цивилизации в Сербии

Группа исследователей из Университетского колледжа Дублина, совместно с учеными из Сербии и Словении, проанализировала спутниковые снимки Южно-Карпатского бассейна в Центральной Европе. Результаты показали более 100 ранее неизвестных археологических объектов, построенных приблизительно 3500 лет назад.

По информации портала Heritage Daily, обнаруженные артефакты в основном располагаются на территории Сербии и не видны без специального оборудования с земли.

Некоторые крупные находки уже были известны, однако новое исследование выявило, что эти города-крепости, существовавшие в то время, имели систематическое распределение. Их общее размещение формировало сеть тесно связанных и взаимозависимых сообществ, где численность населения, вероятно, достигала десятков тысяч человек.

Более 100 подобных структур были выявлены в пределах Южно-Карпатского бассейна, особенно в областях вдоль реки Тиса. Эти объекты были описаны в исследовательской статье под названием "Группа участков Тисы" (TSG). Большинство из них находятся в пределах пяти километров друг от друга, что может указывать на существование "кооперативного сообщества" в древности.

Спутниковые снимки, подтвержденные археологическими раскопками, показали, что эти поселения имели круглую форму и были окружены мощными оборонительными сооружениями, сообщает Правда.Ру.

Ученые также отмечают, что сеть TSG, вероятно, играла важную роль как центр инноваций в доисторической Европе. Эти открытия свидетельствуют о сложном обществе, а сами постройки датируются периодом расцвета микенцев, хеттов и Нового царства Древнего Египта в 1500-1200 годах до нашей эры.