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Президент Сербии провел откровенный разговор с лидером Украины на саммите
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  • Опубликована сегодня в 16:25

Президент Сербии провел откровенный разговор с лидером Украины на саммите

Президент Сербии Александар Вучич провел откровенный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. На своей странице в Instagram* Вучич поделился о важных вопросах, обсужденных на встрече.

По итогам предыдущей встречи с Зеленским Вучич заявлял, что "Сербия уважает территориальную целостность Украины" и рассчитывает на уважительное отношение к своей территориальной целостности. Киев одномоментно лишится многого, если признает независимость Косова, предупредил сербский лидер.

*Деятельность Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена

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