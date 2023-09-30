Вучич заявил, что Сербия не хочет войны и не планирует вводить войска на территорию Косова

Сербия не желает начинать новую войну на Балканах и не планирует вводить свои войска на территорию непризнанного Косова. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в комментарии для британской газеты Financial Times (FT), сообщает ТАСС.

"Какая бы выгода могла быть для Белграда в этом? Какая цель? Сокрушить ту позицию, которую мы защищали весь год? За один день? Сербия не желает войны", — подчеркнул он.

Согласно FT, Вучич также подчеркнул, что Белград не увеличивает, а наоборот, уменьшает присутствие своих сил у границы Косова, чтобы снизить риск обострения. Президент отметил, что в прошлом году у административной границы между Сербией и Косово находилось 14 тыс. сербских военнослужащих, в то время как в настоящее время этот показатель сократился до 7,5 тыс. и будет дальше уменьшаться до 4 тыс.

"Утверждение о том, что Сербия якобы направляет свои войска к административной границе, — чистая ложь", — заявил Вучич. "Это не принесло бы никакой выгоды Сербии, так как это подорвало бы ее позиции в текущих переговорах под эгидой Евросоюза с Приштиной", добавил он.

В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США "наблюдают значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом", включая "беспрецедентное размещение" артиллерии, танков и пехоты. По его словам, Вашингтон отмечает "обеспокоительное усиление напряженности" в регионе.