Представители Сербской Православной Церкви осудили приговор, вынесенный Киевом протоиерею Павленко

Международное православное сообщество присоединилось к требованию освободить протоиерея Украинской Православной Церкви Андрея Павленко, который был осужден киевским режимом на 12 лет лишения свободы.
"События на Украине — это трагедия для всех. С озабоченностью слышим о гонениях на священников в этой стране. Мы, христиане, знаем, что мы странники в этом мире, и всегда будем мишенью для тех, кто ненавидит Христа. Надеюсь, что сторонники киевского режима вразумятся и что гонения, подобные гонениям христиан в тоталитарных режимах, получат осуждение и других поместных церквей и религиозных сообществ", — заявил священник Сербской Православной Церкви в Черногории Марко Йефтич.
Иерарх Сербской Православной Церкви, епископ Бихачско-Петровачский Сергий отметил, что на Украине сейчас проходят гонения на православие и случай Андрея Павленко далеко не единичный.
"Если Меня гнали, будут гнать и вас", — говорит наш Спаситель Господь Иисус Христос. Со всеми, кто страдает во Христе на Украине, мы соучаствуем в молитвенной поддержке, чтобы они выстояли до конца, ведь в руках Божиих и меч, и суд! Если Бог даст, воцарится справедливость и мир Божий", — сказал он.
Настоятель Свято-Тихвинского собора в городе Лисичанск на днях был приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в "коллаборационизме". По версии Службы безопасности Украины, которая вела следствие, клирик передавал данные о подразделениях ВСУ, которые в апреле находились в Лисичанске и Северодонецке. В качестве доказательства противоправных действий СБУ привела факт "переписки с представителями страны-агрессора", которая якобы была обнаружена в телефоне священнослужителя.
Родные Павленко, а также общественные и политические деятели призывают к включению священника в списки на обмен пленными.
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