Арест кандидата: политические напряжения на фоне предвыборной кампании в Сенегале

Кандидат на президентские выборы в Сенегале 2024 года от оппозиционной коалиции, Мусса Диоп, был арестован и заключен под стражу по обвинениям в "оскорблении главы государства и распространении ложных новостей".

Изначально он раскрыл детали контракта на алмазный рудник, вовлекая в ситуацию президента Маки Саля и других высокопоставленных фигур. Сенегальские президентские выборы намечены на февраль 2024 года, и арест Диопа стал фоном растущих политических напряжений в преддверии выборов. Также отменено решение об исключении лидера оппозиции Усмана Сонко из списка кандидатов, добавляя дополнительное напряжение в предвыборную атмосферу.