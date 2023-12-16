Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.12.2023 : 89,6966
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.12.2023 : 98,4186
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:30

Арест кандидата: политические напряжения на фоне предвыборной кампании в Сенегале

Кандидат на президентские выборы в Сенегале 2024 года от оппозиционной коалиции, Мусса Диоп, был арестован и заключен под стражу по обвинениям в "оскорблении главы государства и распространении ложных новостей".

Изначально он раскрыл детали контракта на алмазный рудник, вовлекая в ситуацию президента Маки Саля и других высокопоставленных фигур. Сенегальские президентские выборы намечены на февраль 2024 года, и арест Диопа стал фоном растущих политических напряжений в преддверии выборов. Также отменено решение об исключении лидера оппозиции Усмана Сонко из списка кандидатов, добавляя дополнительное напряжение в предвыборную атмосферу.

Мир

Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Совет ордена Почетного легиона Франции рассматривает вопрос о соответствии актера Жерара Депардье статусу носителя высшей награды страны.

Читать полностью
Во Франции восхищены мнением Путина о лидерах ЕС

Во Франции восхищены мнением Путина о лидерах ЕС

Французский политик поддержал речь Путина, в которой он высказался о лидерах ЕС

Читать полностью

Общество

Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления

Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления

В результате операции сотрудников МВД, проведенной 13 декабря, у двух мигрантов, пойманных за продажу наркотиков, были изъяты российские паспорта.

Читать полностью
В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в городе Горловка Донецкой Народной Республики в учреждениях образования и культуры начали функционировать пункты обогрева.

Читать полностью

Новости