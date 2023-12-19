Еще один популярный в России продукт может стать дороже, так же, как и яйца. Эксперты считают, что увеличение стоимости ожидает сельдь. Причиной называют уменьшение импорта рыбы, а также низкий уровень вылова.

На данный момент один из крупнейших переработчиков рыбы «Балтийский берег» направил официальное письмо, в котором говорится о росте в декабре цен на продукцию из филе сельди. Они вырастут на 10%. Такую же цифру назвали и другие производители.

Рыбный союз говорит о сложностях в импорте сельди из-за скачка курса валюты и изменения логистики. Дальневосточный вылов также оставляет желать лучшего.