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  • Опубликована сегодня в 12:52

Распространением секретов Пентагона в сети предположительно занимался американский школьник

По информации телеканала ABC, несовершеннолетний пользователь под псевдонимом Lucca публиковал файлы с секретными данными на других серверах после того, как они были загружены на платформу Discord.

Как сообщил телеканалу администратор чата в Discord, Lucca выложил изображения документов на крупный сервер с более 243 тыс. участников, а также в сообщество, посвященное игре Minecraft. ABC связался с предполагаемым отцом Lucca. Тот отказался комментировать ситуацию, подчеркнув, что "речь идет о ребенке". Имя и возраст несовершеннолетнего не разглашаются.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.

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