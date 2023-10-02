В Госдуме предложили понизить НДС до 10 % для семян для посевного материала

В Государственной Думе разрабатывается законопроект, направленный на уменьшение ставки НДС до 10% для семян сельскохозяйственных растений, используемых в производстве продовольственных товаров. Эту информацию сообщил один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов.

Действующая версия соответствующей статьи Налогового кодекса РФ уже содержит указание на применение ставки НДС в размере 10% для операций по продаже зерна и маслосемян. Однако в ней нет конкретизации относительно целей использования этих продуктов после продажи: будут ли они использоваться в пищу или в качестве семенного материала. Недавно возникшая неопределенность в правовом статусе этих продуктов привела к тому, что налоговые органы начали применять повышенную ставку НДС в размере 20% к операциям по продаже семенного материала, который используется для выращивания сельскохозяйственных культур, сообщает ТАСС.

Кроме того, внимание привлекло определение Верховного суда РФ от 17 июня 2022 года, в котором указывается, что для применения льготной ставки НДС в размере 10% одним из основных критериев является возможность употребления семян исключительно в пищу. Это привело к тому, что протравленные семена, предназначенные для выращивания, были признаны непродовольственным товаром.

Законопроектом предлагается закрепить на уровне федерального законодательства правило о применении ставки НДС в размере 10% к операциям по продаже семян сельскохозяйственных растений, которые используются для производства продовольственных товаров. Этот законопроект планируется рассмотреть экспертным советом фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности, а затем внести в Государственную Думу для рассмотрения.