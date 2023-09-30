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  • Опубликована сегодня в 22:02

Береговая охрана Тайваня задержала китайский траулер после тарана патрульного корабля

Береговая охрана Тайваня задержала китайское рыболовное судно за браконьерство, сообщает газета "Тайбэй шибао".

По данным издания, береговая охрана обнаружила рыболовное судно в запретной для промысла зоне и потребовала его остановиться для проведения досмотра. В ответ китайский траулер предпринял попытку скрыться и столкнулся с судном береговой охраны, нанеся ему ущерб.

После прибытия подкрепления тайваньская охрана смогла задержать браконьеров. В ходе осмотра на борту было обнаружено 20 тонн рыбы.

Ранее было сообщено, что за последние сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 32 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Тайваня.

Согласно документу, с 26 сентября 05:00 до 27 сентября 06:00 были выявлены 16 воздушных аппаратов, пересекших "срединную линию Тайваньского пролива" и вошедших в зону противовоздушной обороны острова со стороны севера, юго-запада и юго-востока.

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