Члены американского конгресса предлагают сокращать пенсий высокопоставленным чиновникам и президентам США, а также вводить штрафы и лишать доступа в случае неосторожного обращения с секретными документами. Об этом сообщают американские медиа.
Демократ Майк Куигли и республиканец Дарин Лахуд из штата Иллинойс заявили телеканалу, что нынешнее законодательство в США имеет пробелы в отношении обращения с документами и предусматривает наказания только за уголовные нарушения.
Орбан: Европа оплачивает украинские пенсии, здравоохранение и образование
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа тратит огромные суммы на содержание Украины, десятки миллиардов долларов, которых не хватает самой европейской экономике, и это не может продолжаться бесконечно.
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