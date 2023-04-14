Члены американского конгресса предлагают сокращать пенсий высокопоставленным чиновникам и президентам США, а также вводить штрафы и лишать доступа в случае неосторожного обращения с секретными документами. Об этом сообщают американские медиа.

Демократ Майк Куигли и республиканец Дарин Лахуд из штата Иллинойс заявили телеканалу, что нынешнее законодательство в США имеет пробелы в отношении обращения с документами и предусматривает наказания только за уголовные нарушения.