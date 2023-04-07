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  • Опубликована сегодня в 9:20

Секретные данные Пентагона о конфликте на Украине попали в открытый доступ

Секретные данные Пентагона о конфликте на Украине утекли в Сеть. Об этом сообщила New York Times.

По имеющейся информации, в Сеть попали документы, датируемые началом марта 2023 года, в которых описаны состояние украинской армии, а также планы НАТО и Вашингтона по укреплению ВСУ.

Пентагон ведет расследование, говорится в публикации издания.

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