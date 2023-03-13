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  • Опубликована сегодня в 12:30

В структуре MI-5 создадут спецотдел для борьбы с промышленным шпионажем

Британская служба контрразведки MI-5 в рамках новой военной доктрины предложит предприятиям страны помощь в борьбе с якобы шпионами из России и Китая.

По информации Times, в рамках обновленной доктрины в MI-5 будет создан "орган по защите национальной безопасности", который будет предоставлять консультации предприятиям, университетам и организациям, желающим защититься от промышленного шпионажа, - говорится в публикации издания.

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