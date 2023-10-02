Сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю вылетели в Усть-Большерецкий район после исчезновения двух мужчин, произошедшего 2 октября во время попытки пересечь реку Паужетка, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный пресс-релиз ведомства.

"Поисковая операция будет вестись как наземным способом, так и с помощью беспилотного летательного аппарата", — отмечается в пресс-релизе.

Инцидент произошел в районе временной переправы через реку Паужетка, которая была организована для связи с одноименным рабочим поселком. Вследствие внезапного подъема уровня воды во время циклона два внедорожника перевернулись при попытке переправы. Пятеро человек сумели добраться до берега, однако двое мужчин исчезли без вести.

Прокуратура Камчатского края также заявила о проведении проверки в связи с этим инцидентом. В ходе проверки специалисты будут анализировать соблюдение правил безопасности при использовании большегрузной техники и буксировке в условиях повышенного уровня воды. Расследование также проводит управление Следственного комитета России по Камчатскому краю.﻿