Shot: основателя ресторанов «Тануки» объявили в уголовный розыск

Основатель ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов был объявлен в федеральный розыск. Эта информация поступила из базы данных МВД России.
Причиной объявления в розыск стало уголовное дело по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба. По сведениям telegram-канала Shot, Александра Орлова разыскивают на федеральном уровне.
Орлов покинул территорию России и провел распродажу своих ресторанов. Продажа активов осуществлена в прошлом году.
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