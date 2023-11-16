Shot: основателя ресторанов «Тануки» объявили в уголовный розыск

Основатель ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александр Орлов был объявлен в федеральный розыск. Эта информация поступила из базы данных МВД России.

Причиной объявления в розыск стало уголовное дело по статье о причинении особо крупного имущественного ущерба. По сведениям telegram-канала Shot, Александра Орлова разыскивают на федеральном уровне.

Орлов покинул территорию России и провел распродажу своих ресторанов. Продажа активов осуществлена в прошлом году.