Япония призывает Россию пересмотреть решение об импорте морепродуктов

МИД Японии призывает Россию отменить ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы, которые были введены из-за сброса очищенной от радиоактивных веществ воды из АЭС "Фукусима" в океан. Эту информацию опубликовало японское министерство иностранных дел.
"Было бы несправедливо ужесточать ограничения на импорт японских морепродуктов без научного обоснования… Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить", — говорится в сообщении.
16 октября Россельхознадзор объявил о временном ограничении импорта рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись к мерам, принятым КНР в отношении импорта японских морепродуктов.
Ранее Япония передала России дополнительные данные о сбросе очищенной воды из аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан.
6 октября международная группа ученых из Великобритании и Австралии провела оценку последствий сброса очищенной радиоактивной воды из аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии.
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