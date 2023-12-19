Российские исследователи проверили "легкие" Охотского моря

Исследователи Сахалинского государственного университета (СахГу) провели анализ распределения хлорофилла-а в заливе Анива Охотского моря. Это вещество служит индикатором уровня поглощения и захоронения углерода, а также отражает состояние морских экосистем.

Ученые предложили представить Охотское море как огромный аквариум, где микроскопические растения, использующие хлорофилл-а, играют роль "легких" для морской экосистемы, создавая химическую энергию из света. Исследование включало анализ концентрации хлорофилла-а с использованием методов экологии, климатологии, океанографии и дистанционного зондирования.

Результаты позволяют более эффективно планировать мониторинг состояния морской экосистемы, выявлять сезонные и региональные изменения, что может указывать на необходимость защиты участков моря от загрязнения или воздействия вылова рыбы, сообщает Аргументы И Факты.