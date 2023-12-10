Ученые из Великобритании, США и Франции обнаружили древнейший болезнетворный гриб, Potteromyces asteroxylicola, возраст которого составляет 407 миллионов лет. Он был обнаружен в окаменелостях в Райне Черт, геологическом объекте в Шотландии, на стволе окаменевшего растения астероксилон.

Исследование показало, что этот гриб является предком современных паразитических грибов, а также первым известным ученым организмом, способным вызывать различные заболевания. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications, сообщает МедиаПоток.