Ученые из Великобритании, США и Франции обнаружили древнейший болезнетворный гриб, Potteromyces asteroxylicola, возраст которого составляет 407 миллионов лет. Он был обнаружен в окаменелостях в Райне Черт, геологическом объекте в Шотландии, на стволе окаменевшего растения астероксилон.
Исследование показало, что этот гриб является предком современных паразитических грибов, а также первым известным ученым организмом, способным вызывать различные заболевания. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications, сообщает МедиаПоток.
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