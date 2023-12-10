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Ученые из Великобритании, США и Франции обнаружили древнейший болезнетворный гриб
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  • Опубликована сегодня в 15:08

Ученые из Великобритании, США и Франции обнаружили древнейший болезнетворный гриб

Ученые из Великобритании, США и Франции обнаружили древнейший болезнетворный гриб, Potteromyces asteroxylicola, возраст которого составляет 407 миллионов лет. Он был обнаружен в окаменелостях в Райне Черт, геологическом объекте в Шотландии, на стволе окаменевшего растения астероксилон.

Исследование показало, что этот гриб является предком современных паразитических грибов, а также первым известным ученым организмом, способным вызывать различные заболевания. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications, сообщает МедиаПоток.

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