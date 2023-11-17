Сервисы проката электросамокатов, такие как Whoosh, Urent и Яндекс, временно прекратили свою работу в связи с холодной погодой.
Приложение Whoosh информирует пользователей, что "в данный момент самокаты недоступны, но скоро вернутся в город". Карта Москвы в приложении Urent отмечена красным цветом, указывая на отсутствие возможности аренды электросамоката. При включении приложения Яндекс. Go появляется сообщение о том, что "сезон завершен", соощает Газета.Ру.
Утренняя температура в Москве опустилась до -3 градусов по Цельсию. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", отметил, что:
"В Москве, в столичном регионе, в Центральной России, сегодня началась метеорологическая зима".
Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), предусматривающий штрафы до 30 тыс. рублей за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, а также другие штрафные меры.
Финансист Ойгман: банки Израиля сегрегируют счета с ценными бумагами россиян
Банки Израиля стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан Российской Федерации даже при наличии израильского паспорта.
СМИ: Киев неудачен в военной и дипломатической сферах, несмотря на поддержку Запада
Власти в Киеве сталкиваются с серией неудач в военной, дипломатической и экономической областях, несмотря на поддержку со стороны Запада.
Открыт эффективный способ устранения избыточного жира в печени
Экспериментальное средство Ретатрутид успешно действует на уменьшение веса у пациентов с ожирением и снижает содержание жира в печени. Эти результаты были представлены на собрании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD), сообщает Правда.Ру.
"Самолеты битком": туроператоры отмечают "тысячекратный" взлет спроса на поездки в Грузию
Тбилиси этой зимой стало одним из самых востребованных направлений для российских туристов, сообщают турагенты. Некоторые говорят о 200% росте популярности, в то время как руководитель сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян отмечает "тысячекратный рост продаж".