В Москве приостановлена аренда электросамокатов из-за низких температур

Сервисы проката электросамокатов, такие как Whoosh, Urent и Яндекс, временно прекратили свою работу в связи с холодной погодой.

Приложение Whoosh информирует пользователей, что "в данный момент самокаты недоступны, но скоро вернутся в город". Карта Москвы в приложении Urent отмечена красным цветом, указывая на отсутствие возможности аренды электросамоката. При включении приложения Яндекс. Go появляется сообщение о том, что "сезон завершен", соощает Газета.Ру.

Утренняя температура в Москве опустилась до -3 градусов по Цельсию. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", отметил, что:

"В Москве, в столичном регионе, в Центральной России, сегодня началась метеорологическая зима".

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), предусматривающий штрафы до 30 тыс. рублей за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии, а также другие штрафные меры.