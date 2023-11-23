Американские ученые обнаружили простой метод лечения тяжелой формы коронавируса

Научные исследования, проведенные учеными Университета Тринити в Техасе, указывают на потенциальную эффективность использования традиционных народных средств, долгое время применяемых в борьбе с простудами, в лечении коронавирусной инфекции.
Полоскание горла и промывание носа раствором соли оказались полезными для пациентов, столкнувшихся с COVID-19, сообщает Правда.Ру.
Ученые решили проверить эффективность традиционного метода лечения коронавируса, привлекая 55 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в ходе эксперимента.
Участники испытаний в течение двух недель проводили полоскание горла и промывание носа соленой водой по 5 минут 4 раза в день. Все заболевшие были разделены на две группы: одна использовала раствор с минимальным содержанием соли, а другая — более концентрированный раствор.
Результаты исследования показали, что полоскание горла с более концентрированным раствором соли снижало симптомы коронавируса и предотвращало его переход в более тяжелую форму заболевания.
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