Ученые разработали новое средство против опухолей

Кэти Макрей, живущая в Австралии, отметившая свое 106-летие, поделилась историей своей долгой жизни с Business Insider. Родившись в 1917 году в Лондоне, она уже в 15 лет устроилась на работу секретарем и в 1965 году переехала в Австралию вместе с мужем.