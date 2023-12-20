Ученые разработали новое средство против опухолей

Ученые Университета Лобачевского создали противоопухолевый конъюгат на основе колхицина с низкой токсичностью. Это новое вещество, подтвержденное лабораторными тестами, может контролируемо воздействовать на опухоль, снижая токсичность.
Наноразмерная система доставки препарата, разработанная учеными, обеспечивает ступенчатое и адресное высвобождение активного вещества, что улучшает биодоступность и снижает токсичность лекарства. Эксперименты на мышах показали снижение скорости роста опухоли и увеличение выживаемости. Ученые планируют расширить технологию на другие противоопухолевые препараты, сообщает РИА Новости.
106-летняя австралийка раскрывает секрет своей долгой жизни
Кэти Макрей, живущая в Австралии, отметившая свое 106-летие, поделилась историей своей долгой жизни с Business Insider. Родившись в 1917 году в Лондоне, она уже в 15 лет устроилась на работу секретарем и в 1965 году переехала в Австралию вместе с мужем.
Запад пророчит Украине очень сложную зиму
Политики считают, что пережить зимние месяцы украинцам будет тяжело без дополнительной помощи.
Новые открытия Марса подчеркивают активность планеты
Недавние исследования ученых из Университета Аризоны раскрывают, что Марс гораздо более динамичен, чем предполагалось. Большие потоки лавы, обнаруженные на плоской равнине Elysium Planitia, указывают на интенсивный вулканизм всего 1 миллион лет назад.
Эксперты выделяют самые желанные для туристов подарки от отелей
Эксперты утверждают, что самым желанным подарком от отелей для туристов является возможность позднего выезда. Согласно исследованию, проведенному сервисом МТС Travel, 47% путешественников предпочли бы этот бонус.