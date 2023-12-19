Ученые из России создали противораковые соединения на основе куркумина и фтора

Российские учёные создали противораковые соединения на основе синтетического куркумина и фтора, которые обладают выраженным противоопухолевым эффектом. Эти соединения на 57% эффективнее подавляют рост раковых клеток, чем чистый куркумин.
Атом фтора изменяет геометрию молекулы, усиливая противораковую активность. Полученные результаты будут основой для разработки новых противоопухолевых лекарств. Синтетический куркумин представляет собой эффективную альтернативу природному, и одно из созданных соединений считается безопасным для дальнейших фармацевтических исследований, сообщает RT.
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