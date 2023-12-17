Ученые выяснили, что способствует развитию астмы

Европейские и канадские исследователи выявили, что разнообразие 19 семейств вирусов-бактериофагов, присутствующих в кишечнике детей, существенно влияет на вероятность развития астмы.

Это открытие дополняет роль бактерий микрофлоры в данном контексте, подчеркивая независимость действия вирусов. Исследование проведено на группе 647 детей, показавших, что вирусы напрямую воздействуют на рецептор TLR9 врожденной иммунной системы, повышая риск астмы. Это знание имеет потенциал в разработке методов прогнозирования и лечения астмы, сообщает ТАСС.