Американские ученые научились выявлять риск появления суицидальных мыслей

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего достигли значительного прорыва, выявив важные связи между химическими соединениями в крови людей, страдающих депрессией, и повышенным риском развития суицидальных мыслей. По результатам исследования, опубликованного в UC San Diego Today, выявлено, что определенные метаболиты, присутствующие в крови, могут служить индикаторами высокого риска суицидальных тенденций.
Доктор медицинских наук и профессор кафедры медицины, педиатрии и патологии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, Роберт Навье, подчеркнул, что на основе пяти метаболитов у мужчин и пяти у женщин можно точно определить лица, находящиеся в группе наивысшего риска, включая тех, кто не реагирует на текущие методы лечения.
Исследование включало образцы крови 99 участников с депрессией и суицидальными мыслями, устойчивыми к лечению, и 99 здоровых участников. Результаты позволили выделить пять биохимических веществ, которые могут служить "биомаркерами" для выявления пациентов с депрессией и суицидальными мыслями. Важно отметить, что эти "биомаркеры" различаются в зависимости от пола пациентов.
Научный вывод предполагает, что успешное лечение депрессии на уровне метаболизма может улучшить результаты не только для этого расстройства, но и для многих других хронических заболеваний, часто сопровождающихся депрессией, сообщает РИА Новости.
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