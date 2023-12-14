Ученые из Финляндии раскрыли тайну знаменитой пещеры Церковь Дьявола

Ученые из Финляндии раскрыли тайну знаменитой пещеры Пирункиркко, также известной как Церковь Дьявола, изучив ее воздействие на посетителей. Многие посетители пещеры ощущают присутствие «духов», даже заявляя о возможности вступить в контакт с Дьяволом. Легенды утверждают, что лекарь Кинолайнен использовал пещеру для исцеления пациентов через разговор с Дьяволом.
Ученым удалось обнаружить, что эти чувства вызваны особенностью гладких и параллельных стен пещеры. В некоторых местах стены начинают резонировать на частоте 231 Гц, создавая эффект стоячей волны. Это взаимодействие звуков придает посетителям ощущение контакта с духами. Это открытие позволяет научно объяснить явление, которое ранее воспринималось как сверхъестественное, сообщает Общественная Служба Новостей.
Швеция: США может неверно понять раскол в ЕС из-за Украины
Об этом рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в преддверии саммита Европейского союза.
ВОЗ призывает государства ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести ограничения на продажу электронных сигарет детям, обосновывая это необходимостью защиты детей и некурящих.
Российские проекты взлетают: переворот в предпочтениях аудитории онлайн-кинотеатров
Российские фильмы и сериалы стали настоящими хитами среди аудитории онлайн-кинотеатров, обретая популярность и активное обсуждение в социальных сетях.
Эксперты спрогнозировали стоимость импортных яиц в России
Предварительная оценка составляет 90 рублей за десяток.