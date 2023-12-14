Ученые из Финляндии раскрыли тайну знаменитой пещеры Церковь Дьявола

Ученые из Финляндии раскрыли тайну знаменитой пещеры Пирункиркко, также известной как Церковь Дьявола, изучив ее воздействие на посетителей. Многие посетители пещеры ощущают присутствие «духов», даже заявляя о возможности вступить в контакт с Дьяволом. Легенды утверждают, что лекарь Кинолайнен использовал пещеру для исцеления пациентов через разговор с Дьяволом.

Ученым удалось обнаружить, что эти чувства вызваны особенностью гладких и параллельных стен пещеры. В некоторых местах стены начинают резонировать на частоте 231 Гц, создавая эффект стоячей волны. Это взаимодействие звуков придает посетителям ощущение контакта с духами. Это открытие позволяет научно объяснить явление, которое ранее воспринималось как сверхъестественное, сообщает Общественная Служба Новостей.