Ученые достигли прорыва в создании невероятно прочного материала

Учёные из Шотландии, Германии и Швеции достигли значительного прорыва в области создания сверхпрочных материалов. Специалисты провели серию экспериментов с нитридами углерода, начиная с 1980 года, и достигли успеха в получении материалов, по прочности приближенных к алмазам. Эти нитриды углерода оказались более твёрдыми, чем кубический нитрид бора, ранее считавшийся вторым по твёрдости веществом на Земле после алмаза.

Открытие включает в себя не только выдающиеся механические свойства, но и дополнительные характеристики, такие как фотолюминесценция и высокая плотность хранения энергии. Эксперты предвидят широкий спектр применений новых материалов в промышленности, включая защитные покрытия для автомобилей и космических кораблей, производство солнечных панелей, режущих инструментов и фотодетекторов, сообщает Центральная Служба Новостей.