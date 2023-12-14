Ученые достигли прорыва в создании невероятно прочного материала

Учёные из Шотландии, Германии и Швеции достигли значительного прорыва в области создания сверхпрочных материалов. Специалисты провели серию экспериментов с нитридами углерода, начиная с 1980 года, и достигли успеха в получении материалов, по прочности приближенных к алмазам. Эти нитриды углерода оказались более твёрдыми, чем кубический нитрид бора, ранее считавшийся вторым по твёрдости веществом на Земле после алмаза.
Открытие включает в себя не только выдающиеся механические свойства, но и дополнительные характеристики, такие как фотолюминесценция и высокая плотность хранения энергии. Эксперты предвидят широкий спектр применений новых материалов в промышленности, включая защитные покрытия для автомобилей и космических кораблей, производство солнечных панелей, режущих инструментов и фотодетекторов, сообщает Центральная Служба Новостей.
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