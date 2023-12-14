Ученые создали материал, уничтожающий бактериальные биопленки

Ученые создали материал на основе наночастиц серебра и фосфорно-молибденовой кислоты, способный уничтожать бактерии и их биопленки. Эксперименты на культурах золотистого стафилококка, синегнойной палочки и Acinetobacter baumannii показали, что материал значительно снижает их жизнеспособность.

Разработка обладает бактерицидными свойствами благодаря взаимодействию наночастиц с фосфорно-молибденовой кислотой. Материал также эффективно разрушает бактериальные биопленки, что делает его перспективным для использования в медицинских приборах. В долгосрочной перспективе, замена кислоты на биосовместимые аналоги позволит применять материал в костных имплантах для борьбы с постоперационными осложнениями, сообщает ТАСС.