Ученые: в городах Арктики грунт выделяет до 30% больше углекислого газа по сравнению с природной почвой

Ускоренное разложение органики в городских почвах, вызванное повышенной температурой, использованием торфа и особенностями ухода за почвой, является основной причиной этого явления.
Исследования в Мурманске и Апатитах показали, что городские почвы теплее на 3 градуса Цельсия и содержат меньше углерода на 2-3 раза по сравнению с природными регионами Арктики. Эти выводы подчеркивают необходимость учета темпов разложения органики при разработке мер для снижения выбросов углекислого газа в российской Арктике, сообщает ТАСС.
Американский диетолог выделила критерии выбора вина на праздники
Американский диетолог Дебби Петитпейн определила самое полезное вино для зимних праздников, обозначив ключевые критерии выбора. Согласно ее рекомендациям, предпочтение следует отдавать сухому белому вину или винам из холодных регионов, так как они содержат меньше сахара и алкоголя.
Ученые: жизнь людей с ипохондрией в среднем на 5 лет короче
Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет.
Ученые создали материал, уничтожающий бактериальные биопленки
Ученые создали материал на основе наночастиц серебра и фосфорно-молибденовой кислоты, способный уничтожать бактерии и их биопленки. Эксперименты на культурах золотистого стафилококка, синегнойной палочки и Acinetobacter baumannii показали, что материал значительно снижает их жизнеспособность.
Ученые обнаружили связь между ранним подъемом у людей и неандертальцами
Ученые обнаружили связь между предпочтением раннего пробуждения у современного человека и наследственностью от неандертальцев. Исследование, проведенное на генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка, выявило, что склонность к раннему подъему связана с укороченным восприятием суток.