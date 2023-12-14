Ученые: в городах Арктики грунт выделяет до 30% больше углекислого газа по сравнению с природной почвой

Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет.