Китайские ученые нашли генетические корни женского бесплодия

Китайские ученые выяснили генетические корни женского бесплодия, обнаружив мутацию в гене Eif4enif1, которая увеличивает риск преждевременной недостаточности яичников. Более 4% женщин, сталкивающихся с бесплодием из-за данной проблемы, сталкиваются с генетическими причинами.
В ходе экспериментов на мышах с использованием процедуры CRISPR установлено, что изменения в гене Eif4enif1 приводят к нарушениям в яйцеклетках из-за некорректной работы митохондрий, что приводит к уменьшению количества фолликулов с ооцитами и среднего числа детенышей. Эта работа имеет важное значение для понимания молекулярных аспектов женского бесплодия и может помочь в разработке методов лечения, сообщает Involta.
Американский диетолог выделила критерии выбора вина на праздники
Американский диетолог Дебби Петитпейн определила самое полезное вино для зимних праздников, обозначив ключевые критерии выбора. Согласно ее рекомендациям, предпочтение следует отдавать сухому белому вину или винам из холодных регионов, так как они содержат меньше сахара и алкоголя.
Ученые: жизнь людей с ипохондрией в среднем на 5 лет короче
Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет.
Ученые создали материал, уничтожающий бактериальные биопленки
Ученые создали материал на основе наночастиц серебра и фосфорно-молибденовой кислоты, способный уничтожать бактерии и их биопленки. Эксперименты на культурах золотистого стафилококка, синегнойной палочки и Acinetobacter baumannii показали, что материал значительно снижает их жизнеспособность.
Ученые обнаружили связь между ранним подъемом у людей и неандертальцами
Ученые обнаружили связь между предпочтением раннего пробуждения у современного человека и наследственностью от неандертальцев. Исследование, проведенное на генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка, выявило, что склонность к раннему подъему связана с укороченным восприятием суток.