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Американские ученые обнаружили новый фермент, который связан с развитием диабета второго типа
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  • Опубликована сегодня в 21:02

Американские ученые обнаружили новый фермент, который связан с развитием диабета второго типа

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв в США обнаружили новый фермент, SCAN, который связан с развитием диабета второго типа. Этот фермент блокирует инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, присоединяя оксид азота к белкам, включая инсулиновый рецептор.

Повышенная активность SCAN была замечена у людей и мышей с диабетом. Исследования на мышах, где блокировался SCAN, показали уменьшение проявлений диабета. Это намекает на возможную роль избытка оксида азота в белках как причины развития диабета и других заболеваний, таких как деменция, рак и сердечная недостаточность. Ученые подчеркивают, что хотя оксид азота выполняет важные функции, его чрезмерное связывание с ключевыми белками может стимулировать различные заболевания, сообщает МедиаПоток.

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