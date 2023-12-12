Американские ученые обнаружили новый фермент, который связан с развитием диабета второго типа

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв в США обнаружили новый фермент, SCAN, который связан с развитием диабета второго типа. Этот фермент блокирует инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, присоединяя оксид азота к белкам, включая инсулиновый рецептор.

Повышенная активность SCAN была замечена у людей и мышей с диабетом. Исследования на мышах, где блокировался SCAN, показали уменьшение проявлений диабета. Это намекает на возможную роль избытка оксида азота в белках как причины развития диабета и других заболеваний, таких как деменция, рак и сердечная недостаточность. Ученые подчеркивают, что хотя оксид азота выполняет важные функции, его чрезмерное связывание с ключевыми белками может стимулировать различные заболевания, сообщает МедиаПоток.