Ученые обнаружили следы финнов в Поволжье

Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан обнаружили уникальное захоронение в Нижегородской области, подтверждающее присутствие западных финнов в Поволжье в 1 веке н. э.
По словам исследователей, археологический объект принадлежит писеральско-андреевской группе и предоставляет информацию о культуре и погребальных обрядах. Отмечено сходство с предметами, найденными на Андреевском кургане.
Изучение Сурско-Свияжского междуречья позволяет рассмотреть период миграций этнических групп в Поволжье, особенно западных финнов, и подтверждает традиции использования частей человеческого тела в военной субкультуре и религиозных обрядах. Эти открытия могут расширить понимание этногенеза народов современного Поволжья и Приуралья, сообщает РИА Новости.
Ученые выявили связь между употреблением молока и повышенным риском преддиабета
Ученые из Нидерландов провели исследование, выявив связь между потреблением молока и повышенным риском преддиабета. Эксперимент, включавший более 74 тысяч добровольцев старше 46 лет, показал, что употребление молока, независимо от его жирности, связано с повышенным риском развития состояния преддиабета.
Генеральный директор разработчика чипов Arm Holdings предупредил о "восстании машин"
Главный исполнительный директор Arm Holdings, Рене Хаас, предостерегает о возможности "восстания машин" в связи с развитием искусственного интеллекта. В интервью Bloomberg он выразил беспокойство по поводу потери контроля человека над машинами и призвал к поиску "кнопки отмены" или способа отключения системы.
Врач Лаврищев поделился пятью основными ошибками при лечении простуды
Врач-терапевт Александр Лаврищев поделился пятью основными ошибками при лечении простуды, сообщает Вечерняя Москва.
Названы сорта алкоголя, не приводящие к сильному похмелью
По словам Салли Адамс, напитки с низким содержанием конгенеров, особых веществ, имеют меньшую вероятность вызвать сильное похмелье.