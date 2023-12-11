Ученые обнаружили следы финнов в Поволжье

Ученые Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан обнаружили уникальное захоронение в Нижегородской области, подтверждающее присутствие западных финнов в Поволжье в 1 веке н. э.

По словам исследователей, археологический объект принадлежит писеральско-андреевской группе и предоставляет информацию о культуре и погребальных обрядах. Отмечено сходство с предметами, найденными на Андреевском кургане.

Изучение Сурско-Свияжского междуречья позволяет рассмотреть период миграций этнических групп в Поволжье, особенно западных финнов, и подтверждает традиции использования частей человеческого тела в военной субкультуре и религиозных обрядах. Эти открытия могут расширить понимание этногенеза народов современного Поволжья и Приуралья, сообщает РИА Новости.