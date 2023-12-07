Ученые нашли новый возможный способ лечения сахарного диабета 2 типа

Исследование, проведенное австралийскими специалистами из Института медицинских исследований Сент-Винсента, выявило, что препарат, используемый для лечения артрита, может быть эффективен при лечении сахарного диабета.
Барицитиниб, применяемый против артрита, способствует самостоятельному выделению достаточного количества инсулина в организме человека, что играет важную роль в нормализации уровня сахара в крови. Эксперименты на добровольцах подтвердили этот эффект, указывая на потенциальные перспективы использования данного препарата для разработки более эффективных методик лечения сахарного диабета, сообщает МедиаПоток.
Ученые из США выяснили, что ChatGPT может предоставлять неверную медицинскую информацию
Исследование, проведенное учеными из Университета Лонг-Айленда (США) и опубликованное на официальном веб-сайте университета, выявило потенциальные недочеты в общедоступной версии чат-бота ChatGPT при предоставлении точной медицинской информации.
Индонезия намерена привлечь 14 миллионов туристов в 2024 году
По планам Индонезии на 2024 год, страна намерена привлечь 14 миллионов туристов. В текущем году, по словам министра туризма и творческой экономики Индонезии, Сандиаги Уно, количество иностранных туристических визитов уже достигло около 11 миллионов, превысив установленный целевой показатель в 8,5 миллионов.
Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев
Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.
Ученые выяснили, что чрезмерная физическая активность может наносить вред организму
Ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии выявили, что чрезмерная физическая активность может ускорить биологическое старение организма. Результаты исследования, проведенного на 11 тысячах парах близнецов в возрасте от 18 до 50 лет, были опубликованы на платформе medRxiv.