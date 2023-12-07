Ученые нашли новый возможный способ лечения сахарного диабета 2 типа

Исследование, проведенное австралийскими специалистами из Института медицинских исследований Сент-Винсента, выявило, что препарат, используемый для лечения артрита, может быть эффективен при лечении сахарного диабета.

Барицитиниб, применяемый против артрита, способствует самостоятельному выделению достаточного количества инсулина в организме человека, что играет важную роль в нормализации уровня сахара в крови. Эксперименты на добровольцах подтвердили этот эффект, указывая на потенциальные перспективы использования данного препарата для разработки более эффективных методик лечения сахарного диабета, сообщает МедиаПоток.