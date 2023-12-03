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Ученые выделили причины преждевременного старения
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  • Опубликована сегодня в 16:31

Ученые выделили причины преждевременного старения

Доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, Юлия Рожкова, выделила факторы, вызывающие преждевременное старение: ультрафиолетовое излучение, курение, избыточное потребление сахара и частые косметические процедуры.

Она также подчеркнула вред сухого воздуха, особенно зимой, и порекомендовала использовать солнцезащитную косметику с антиоксидантами для замедления процесса старения, сообщает Общественная Служба Новостей.

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