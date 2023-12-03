Ученые выделили причины преждевременного старения

Доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, Юлия Рожкова, выделила факторы, вызывающие преждевременное старение: ультрафиолетовое излучение, курение, избыточное потребление сахара и частые косметические процедуры.
Она также подчеркнула вред сухого воздуха, особенно зимой, и порекомендовала использовать солнцезащитную косметику с антиоксидантами для замедления процесса старения, сообщает Общественная Служба Новостей.
Джулия Робертс поделилась информацией о более трагическом варианте концовки "Красотки"
Актриса отметила, что изначально фильм предполагал более мрачный финал. В интервью в программе "Шоу Грэма Нортона" она рассказала об этом варианте завершения фильма, в котором ее персонаж, проститутка Вивиан, оставалась на обочине, получив от Эдварда деньги за проведенную ночь.
Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%
Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%, обсуждая результаты исследования Института физики атмосферы Китайской академии наук.
Московская компания создала импортозамещающий элемент для газовых турбин
Московская компания "ЛГ автоматика" создала импортозамещающий клапан для газовых турбин, предлагая новый продукт, который будет использоваться для газоперекачивающих агрегатов.
Названы ошибки, которые люди совершают по утрам
Ошибки, которые люди допускают утром, включают недостаток жидкости и употребление бананов, особенно при фруктовом завтраке. Это может вызвать скачок сахара в крови и последующую усталость.