Разработана инновационная модель искусственного интеллекта способная прогнозировать вирусные мутации

В Гарвардской Медицинской школе разработана инновационная модель искусственного интеллекта, названная EVEscape, способная прогнозировать вирусные мутации и выявлять наиболее опасные среди них. Созданная совместно с учеными из Оксфордского университета, система обучена на исторических данных о болезнях и успешно протестирована на геноме SARS-CoV-2.

EVEscape может предсказывать мутации, разрабатывать вакцины и оценивать риск пандемии для неизвестных вирусов, таких как ВИЧ, грипп и лихорадка Ласса. Система регулярно обновляется вирусными данными, что позволяет предсказывать развитие COVID-19. Это значительное научное достижение, меняющее подход к борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщает МедЗдрав.Инфо.