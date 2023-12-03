Разработана инновационная модель искусственного интеллекта способная прогнозировать вирусные мутации

В Гарвардской Медицинской школе разработана инновационная модель искусственного интеллекта, названная EVEscape, способная прогнозировать вирусные мутации и выявлять наиболее опасные среди них. Созданная совместно с учеными из Оксфордского университета, система обучена на исторических данных о болезнях и успешно протестирована на геноме SARS-CoV-2.
EVEscape может предсказывать мутации, разрабатывать вакцины и оценивать риск пандемии для неизвестных вирусов, таких как ВИЧ, грипп и лихорадка Ласса. Система регулярно обновляется вирусными данными, что позволяет предсказывать развитие COVID-19. Это значительное научное достижение, меняющее подход к борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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