Российские ученые выявили несколько новых генетических заболеваний, как сообщается из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России. Директор учреждения, Геннадий Сухих, подчеркнул, что эти открытия стали возможными благодаря использованию усовершенствованной программы неонатального скрининга, сообщает Правда.Ру.

Ученые проанализировали генетические данные более 8 тысяч новорожденных, применяя "пяточный" тест для выявления 2 тысяч патологий, вызванных генетическими мутациями. Результаты исследований позволили выявить хромосомные гены, связанные с различными заболеваниями.

Согласно ученым, эти новые данные предоставляют возможность более эффективного диагностирования и лечения генетических заболеваний.

Геннадий Сухих подчеркнул, что обширные знания и продолжение исследований в области генетических заболеваний могут спасти жизни новорожденных. Поэтому важно продолжать изучение функций генов и разрабатывать методики, способствующие преодолению патологий.