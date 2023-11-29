Ученые проанализировали воздействие ИМТ на взаимосвязь между чувством одиночества и развитием диабета

В ходе исследования ученые оценили промежуточное воздействие физической активности, ИМТ и качества питания на связь между ощущением одиночества и диабетом.
Результаты показали, что повышенные значения ИМТ значительно увеличивают вероятность развития диабета, и это увеличение происходит пропорционально. Более высокий ИМТ связан с более высоким риском развития диабета.
Развитие психических расстройств, таких как депрессия и одиночество, часто представляет собой сложный механизм, поскольку хроническое воспаление, связанное с различными заболеваниями, включая диабет, имеет схожую патологию с депрессией. А также, плохое психическое здоровье часто приводит к неполноценному питанию, с высоким содержанием обработанных продуктов и низким уровнем потребления фруктов и овощей, на фоне недостаточного сна и усиленных психических расстройств.
Сложное взаимодействие между образом жизни и генетическими факторами, влияющими на одиночество и диабет, подчеркивает важность разработки целевых программ вмешательства, направленных на улучшение показателей как психического, так и физического здоровья, сообщает Involta.
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