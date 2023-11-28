Ученые выявили связь употребления небольших доз алкоголя с риском заболеваний сердца

Исследования показывают, что вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой увеличивается даже при умеренном употреблении спиртных напитков.
Выводы основаны на эксперименте, в котором участвовали почти 2,5 тыс. человек. В течение нескольких лет люди употребляли пиво, вино и другие алкогольные напитки в пределах своих привычных доз. Другие ограничивали себя в потреблении, чтобы изучить реакцию своего организма.
Выяснилось, что употребление даже самых небольших доз алкоголя изменяет обмен веществ внутри организма, увеличивая риск развития опасных заболеваний. Изменяется метаболический профиль человека, что влияет на состав сыворотки крови и может привести к воспалению и образованию опухолей, сообщает МедиаПоток.
ААНИИ сообщает, что крупнейший в мире айсберг, А23а может в ближайшее время разрушиться в море Скоша
По информации Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, айсберг в течение следующего месяца попадет в море Скоша, где столкнется с воздействием ветра, волн и теплых океанических вод, что приведет к его разрушению.
Крупнейший айсберг на Земле вынесло в открытые воды Южного океана
Крупнейший в мире айсберг A23а в результате дрейфа выбросило в открытые воды Южного океана во вторник.
Онколог объяснил, как алкоголь влияет на лечение химиотерапией
Бокал вина может стать исключением во время курса химиотерапии, однако рекомендуется проконсультироваться с врачом перед этим шагом.
Ученые выяснили, что редкая мутация гена может оказать помощь в борьбе с ожирением
Эта мутация гена ZFHX3, которая встречается всего лишь у 4% населения, регулирует массу тела и оказывает влияние на участок мозга гипоталамус, ответственного за аппетит, голод и жажду.