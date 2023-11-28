Ученые выявили связь употребления небольших доз алкоголя с риском заболеваний сердца

Исследования показывают, что вероятность возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой увеличивается даже при умеренном употреблении спиртных напитков.

Выводы основаны на эксперименте, в котором участвовали почти 2,5 тыс. человек. В течение нескольких лет люди употребляли пиво, вино и другие алкогольные напитки в пределах своих привычных доз. Другие ограничивали себя в потреблении, чтобы изучить реакцию своего организма.

Выяснилось, что употребление даже самых небольших доз алкоголя изменяет обмен веществ внутри организма, увеличивая риск развития опасных заболеваний. Изменяется метаболический профиль человека, что влияет на состав сыворотки крови и может привести к воспалению и образованию опухолей, сообщает МедиаПоток.