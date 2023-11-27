В Соединенных Штатах Америки обнаружен наиболее ранний признак развития болезни Альцгеймера

Исследователи отметили, что предвестие болезни Альцгеймера связано с уменьшением размеров гиппокампа — участка мозга, ответственного за память, эмоции и пространственную ориентацию.
Исследование показало, что с возрастом у всех людей происходит уменьшение гиппокампа, но при определенных условиях этот процесс может происходить значительно быстрее. Этот патологический процесс часто выявляется на ранней стадии у пациентов с деменцией и, как правило, сопровождается различными нарушениями когнитивных функций.
Ученые также установили, что в мозге человека может отсутствовать накопление белка, который обычно рассматривается как явный индикатор болезни. Для подтверждения своей гипотезы исследователи изучили данные 128 человек в течение 10 лет, проводя различные тесты и компьютерную томографию.
За этот период участники исследования подвергались различным тестированиям, включая компьютерную томографию, что подтвердило связь между уменьшением гиппокампа и снижением когнитивных способностей. Было выявлено, что более быстрое уменьшение размеров гиппокампа коррелирует с более сильными проявлениями деменции.
Оказалось также, что у людей с изначально меньшим объемом гиппокампа процесс его уменьшения протекал еще более интенсивно. Таким образом, размер гиппокампа можно рассматривать как надежный биомаркер болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, сообщает МедиаПоток.
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