Ученые из Великобритании выяснили, что бактерии устойчивы к хлорным отбеливателям

Британские ученые выявили, что бактерии, устойчивые к антибиотикам (супербактерии), также известные как клостридиум диффициле, обладают устойчивостью к хлорным отбеливателям. Это сообщение было распространено телеканалом Sky News, ссылаясь на исследование, проведенное учеными из Плимутского университета.
Хлорные отбеливатели, используемые для дезинфекции медицинской одежды и поверхностей, оказались неэффективными против клостридиум диффициле. Эта бактерия, вызывающая диарею, колит и другие кишечные осложнения, является наиболее распространенным возбудителем заболеваний, требующих лечения антибиотиками.
Ученые провели эксперименты, тестируя различные концентрации хлорных отбеливателей на спорах трех различных штаммов клостридиум диффициле. Результаты показали, что отбеливатели не оказывают воздействия на споры этой бактерии, сообщает РИА Новости.
Доцент Плимутского университета Тина Йоши отметила, что эти результаты подчеркивают необходимость разработки дезинфицирующих средств, способных эффективно бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Она считает, что новые открытия должны оказать существенное воздействие на санитарные протоколы в области медицины по всему миру.
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