Шведские ученые выявили 14 эволюционных ловушек, представляющих угрозу для будущего человечества

Современная реальность характеризуется стремительными изменениями в климате, технологическом прогрессе, вирусах и глобальной политической обстановке. Примером недавних перемен стало распространение COVID-19, охватившее все страны мира.

В добавок к этому человечество сталкивается с угрозами из-за глобального потепления. Повышение уровня и температуры мировых вод вызывает таяние ледников, увеличивает риск наводнений и засухи. Кроме того, происходят природные катаклизмы, такие как землетрясения и извержения вулканов.

Эти природные явления влияют на продовольственную безопасность, воздействуя на урожайность. Климат также влияет на жизнеспособность вирусов, активизируя некоторые из них и высвобождая из древних ледников другие.

Внешнеполитические конфликты также играют не последнюю роль.

Ученые из Стокгольмского университета подчеркнули, что, несмотря на удивительные способности человечества к адаптации и преобразованию, эти качества могут иметь неожиданные последствия, создавая обилие эволюционных ловушек, которые могут подвергнуть человечество риску, сообщает МедиаПоток.