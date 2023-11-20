Шведские ученые выявили 14 эволюционных ловушек, представляющих угрозу для будущего человечества

Современная реальность характеризуется стремительными изменениями в климате, технологическом прогрессе, вирусах и глобальной политической обстановке. Примером недавних перемен стало распространение COVID-19, охватившее все страны мира.
В добавок к этому человечество сталкивается с угрозами из-за глобального потепления. Повышение уровня и температуры мировых вод вызывает таяние ледников, увеличивает риск наводнений и засухи. Кроме того, происходят природные катаклизмы, такие как землетрясения и извержения вулканов.
Эти природные явления влияют на продовольственную безопасность, воздействуя на урожайность. Климат также влияет на жизнеспособность вирусов, активизируя некоторые из них и высвобождая из древних ледников другие.
Внешнеполитические конфликты также играют не последнюю роль.
Ученые из Стокгольмского университета подчеркнули, что, несмотря на удивительные способности человечества к адаптации и преобразованию, эти качества могут иметь неожиданные последствия, создавая обилие эволюционных ловушек, которые могут подвергнуть человечество риску, сообщает МедиаПоток.
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