Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых

Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Ученые подошли к ответу на эту давнюю загадку, которая занимала умы многих исследователей. Существовало множество версий, и поиски затянулись на многие годы. Однако, кажется, наконец-то найдены весомые доказательства. Об этом свидетельствует недавнее археологическое открытие, сообщает РИА Новости.

Сенсационные находки Земли около маленьких деревень Тельчекер и Узенгили в провинции Агры (Восточная Турция) всегда привлекали исследователей из разных стран. Здесь, у подножия горы Арарат, исследователи искали следы Ноева ковчега на протяжении многих лет.

В декабре 2021 года команда археологов из Стамбульского технического университета и Университета Агры имени Ибрагима Чечена решила провести раскопки, опираясь на открытие, сделанное картографом Ильханом Дурупинаром более полувека назад.

В 1959 году Дурупинар обнаружил на вершине горы след, напоминающий форму большого судна. Перед началом раскопок специалисты, используя георадары, провели 3D-сканирование участка. Приборы действительно зафиксировали под землей "искусственную конструкцию в виде корабля".

"Параллельные линии и угловые структуры на глубине от восьми до двадцати футов… это то, чего вы не ожидаете увидеть в естественной геологической формации", — говорится в отчете экспедиции за 2021 год.

Однако тогда многие отреагировали на эту сенсацию довольно холодно. И неудивительно: за прошедшие десятилетия было объявлено об "открытии Ноева ковчега" бесчисленное количество раз, и его местонахождение неоднократно указывали не только на Арарате.

Например, шесть лет назад сотрудники Библейского общества в Иране заявили, что нужно исследовать другую гору. Они ссылались на то, что в Священном Писании не указано точное место, где Ной пришвартовался к земле. Там говорится только о том, что он остановился "в горах Араратских".

Иранские археологи предположили, что "Араратские горы" из Книги Бытия на самом деле относятся к государству Урарту, которое существовало с XIII по VI век до н. э. на территории современной Армении, Восточной Турции и Северо-Западного Ирана.

И единственная гора, соответствующая этому описанию, — Тахте Солейман. На вершине этого потухшего вулкана были обнаружены "остатки окаменевшей древесины", которые удивительным образом соответствовали описанию ковчега в Библии.

"Впрочем, есть несколько белых пятен, — признались тогда в Библейском обществе. — Например, в Библии говорится, что он был построен из "дерева гофер". Мы до сих пор не знаем, что это за дерево".

"Араратская аномалия"

У иранской теории есть и другие ошибки, более грубые. Во-первых, Тахте Солейман находится на территории, которая никогда не входила в состав древнего государства Урарту. Во-вторых, в библейской истории о Всемирном потопе есть важный момент: Ной пришвартовался к тому месту, которое первым появилось из-под воды.

Такому критерию соответствует только Арарат. И действительно: большинство искателей Ноева судна однозначно указывали на эту гору как на его местоположение.

"Армяне называют это место "причалом", где Ковчег остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней его части", — писал в I веке иудейский историк Иосиф Флавий.

Об этом же в своих письмах рассказывал в XV столетии знаменитый первооткрыватель Марко Поло. А чуть позже немецкий путешественник Адам Олеарий передал европейцам слова местных жителей:

"В Персии и Армении до сих пор верят в то, что на Арарате находятся обломки того самого ковчега и что они стали похожи по прочности и твердости на камень".

В начале XX столетия началась настоящая лихорадка — каждый хотел быть первым, кто отыщет библейское чудо.

В 1940 году в американском журнале New Eden появилась статья о том, как лейтенант российской армии Владимир Росковитский совершал разведывательный полет над горой, где в годы Первой мировой проходила линия фронта. Он, якобы, обнаружил гигантский объект, напоминающий корабль.

"При ближайшем рассмотрении он казался длинным… его легко можно было сравнить с линкором. Он был "причален" к берегу озера и наполовину находился под водой. Одна его сторона у самого носа была разобрана, а на другой стороне находились большие ворота площадью около шести квадратных метров и только с одной створкой", — утверждал Росковитский.

Позже выяснилось: невероятный рассказ русского летчика оказался обычной журналистской выдумкой.

В середине 1950-х аналогичное описание представил французский альпинист Фернан Наварра. И даже предоставил остатки доски, якобы сломанной от ковчега. Однако последующее радиоуглеродное исследование показало, что куски дерева относятся к периоду III-VIII веков н. э.

Весной 1960 года в ходе учений американских ВВС обнаружили "аномалию" — выступающий на юго-западном склоне Арарата объект неизвестного происхождения. Его длина составляла около 160-180 метров, а ширина — 25-30 метров. Эти размеры были близки к тем, которые указаны в Библии.

Однако доказательств существования "аномалии", включая фотографии, так и не представили.

Надежда не угасает

Вполне возможно, что текущие раскопки у деревень Тельчекер и Узенгили также могут привести к тупику. Однако на данный момент отчеты свидетельствуют об обратном. Исследователи проанализировали образцы горных пород и почвы из района, где в 1959 году картограф Дурупинар предположительно обнаружил руины ковчега. Предварительные результаты показывают наличие обработанной глины и морских организмов в составе.