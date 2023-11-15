Ученые создали новую методику оценки эффективности препаратов для омоложения

Ученые из Тюменского медицинского университета (ТМУ) в сотрудничестве с Тюменским научным центром Российской академии наук и Центром спортивных технологий Центрального Шведского университета разработали новый метод для тщательного изучения воздействия антивозрастных препаратов на кожу конкретного человека. Эта методика позволяет не только количественно, но и качественно оценить потенциал омоложения различных соединений, сообщает Медздрав.Инфо.
Елена Костоломова, доцент кафедры микробиологии ТГУ, поделилась результатами исследования, отмечая, что методика позволила сформулировать ключевые концепции клеточного подхода для количественной оценки старения клеточной популяции и сохранения количества молодых клеток. Профессор Юрий Суховей, руководитель проекта, добавил, что многие косметические препараты направлены на активацию фибробластов соединительной ткани дермы, стимулируя выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, которые поддерживают упругость кожи.
Эксперименты ученых включали в себя использование различных препаратов для биоревитализации, их метод включал проточный цитометрический анализ, который позволяет изучать отдельные биологические объекты. Этот подход может помочь разрешить проблему доверия пациентов к эффективности антивозрастных препаратов, часто дополняемых пищевыми добавками.
В Индии обнаружены окаменелости предка крокодила, возраст которых составляет 250 миллионов лет
Окаменелости были обнаружены в районе Западного Миднапура в штате Западная Бенгалия. Это существо, получившее название Samsarasuchus palemae, считается предком современных крокодилов.
Компания Toyota официально представила обновленное поколение седана Toyota Camry
Это обновление представляет собой значительную модернизацию предыдущей модели, с сохранением структуры кузова и базовой архитектуры TNGA для шасси. Публичная презентация новинки запланирована на 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, а начало продаж ожидается в начале 2024 года, сообщает Автостат.
Российские ученые разработали инновационный сахарозаменитель, не содержащий углеводов
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 40 лет количество людей, страдающих диабетом, увеличилось в четыре раза. Диабет является единственным серьезным неинфекционным заболеванием, при котором риск преждевременной смерти не снижается, а возрастает.
Ученые создали мобильное приложение для выявления сердечной недостаточности
Ученые из Университета штата Огайо разработали мобильное приложение HearO, которое использует анализ голоса пользователя для выявления признаков сердечной недостаточности, сообщает Газета.Ру.