Ученые создали новую методику оценки эффективности препаратов для омоложения

Ученые из Тюменского медицинского университета (ТМУ) в сотрудничестве с Тюменским научным центром Российской академии наук и Центром спортивных технологий Центрального Шведского университета разработали новый метод для тщательного изучения воздействия антивозрастных препаратов на кожу конкретного человека. Эта методика позволяет не только количественно, но и качественно оценить потенциал омоложения различных соединений, сообщает Медздрав.Инфо.

Елена Костоломова, доцент кафедры микробиологии ТГУ, поделилась результатами исследования, отмечая, что методика позволила сформулировать ключевые концепции клеточного подхода для количественной оценки старения клеточной популяции и сохранения количества молодых клеток. Профессор Юрий Суховей, руководитель проекта, добавил, что многие косметические препараты направлены на активацию фибробластов соединительной ткани дермы, стимулируя выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, которые поддерживают упругость кожи.

Эксперименты ученых включали в себя использование различных препаратов для биоревитализации, их метод включал проточный цитометрический анализ, который позволяет изучать отдельные биологические объекты. Этот подход может помочь разрешить проблему доверия пациентов к эффективности антивозрастных препаратов, часто дополняемых пищевыми добавками.