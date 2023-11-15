Российские ученые разработали инновационный сахарозаменитель, не содержащий углеводов

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 40 лет количество людей, страдающих диабетом, увеличилось в четыре раза. Диабет является единственным серьезным неинфекционным заболеванием, при котором риск преждевременной смерти не снижается, а возрастает. На сегодняшний день в мире более 537 миллионов взрослых людей, что составляет каждого десятого, сталкиваются с диабетом. Более 90% из них имеют диабет второго типа, и около половины даже не осведомлены о своем заболевании.

Акцентируя внимание на необходимости замены сахара, Ростислав Ковалевский отметил, что существующие альтернативы, такие как химические заменители и растительные альтернативы, имеют свои недостатки. Химические альтернативы могут быть вредными для организма, в то время как растительные альтернативы, такие как стевия, не всегда приятны на вкус и являются дорогими в производстве из-за сложности их выращивания в больших объемах, сообщает РИА Новости.

Ковалевский сообщил, что исследователи обнаружили редкие африканские фрукты, обладающие сладостью благодаря особому белку, а не сахару. Биотехнологи разработали механизм для производства этого сладкого белка в лабораторных условиях. Специалист подчеркнул, что этот белок в 10 тысяч раз сладже обычного сахара, и 1 грамм такого белка способен заменить 10 килограммов сахара.

С этим инновационным сахарозаменителем ученые надеются предоставить эффективное решение для людей с диабетом, исключив углеводы из состава продуктов.