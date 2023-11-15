Российские ученые разработали инновационный сахарозаменитель, не содержащий углеводов

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 40 лет количество людей, страдающих диабетом, увеличилось в четыре раза. Диабет является единственным серьезным неинфекционным заболеванием, при котором риск преждевременной смерти не снижается, а возрастает. На сегодняшний день в мире более 537 миллионов взрослых людей, что составляет каждого десятого, сталкиваются с диабетом. Более 90% из них имеют диабет второго типа, и около половины даже не осведомлены о своем заболевании.
Акцентируя внимание на необходимости замены сахара, Ростислав Ковалевский отметил, что существующие альтернативы, такие как химические заменители и растительные альтернативы, имеют свои недостатки. Химические альтернативы могут быть вредными для организма, в то время как растительные альтернативы, такие как стевия, не всегда приятны на вкус и являются дорогими в производстве из-за сложности их выращивания в больших объемах, сообщает РИА Новости.
Ковалевский сообщил, что исследователи обнаружили редкие африканские фрукты, обладающие сладостью благодаря особому белку, а не сахару. Биотехнологи разработали механизм для производства этого сладкого белка в лабораторных условиях. Специалист подчеркнул, что этот белок в 10 тысяч раз сладже обычного сахара, и 1 грамм такого белка способен заменить 10 килограммов сахара.
С этим инновационным сахарозаменителем ученые надеются предоставить эффективное решение для людей с диабетом, исключив углеводы из состава продуктов.
В Индии обнаружены окаменелости предка крокодила, возраст которых составляет 250 миллионов лет
Окаменелости были обнаружены в районе Западного Миднапура в штате Западная Бенгалия. Это существо, получившее название Samsarasuchus palemae, считается предком современных крокодилов.
Компания Toyota официально представила обновленное поколение седана Toyota Camry
Это обновление представляет собой значительную модернизацию предыдущей модели, с сохранением структуры кузова и базовой архитектуры TNGA для шасси. Публичная презентация новинки запланирована на 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, а начало продаж ожидается в начале 2024 года, сообщает Автостат.
Ученые создали мобильное приложение для выявления сердечной недостаточности
Ученые из Университета штата Огайо разработали мобильное приложение HearO, которое использует анализ голоса пользователя для выявления признаков сердечной недостаточности, сообщает Газета.Ру.
В России была разработана инновационная нейросеть для автоматического определения типа дыхания
Эту модель искусственного интеллекта создали эксперты из Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).