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Фармацевты нацелились на основной фактор риска развития атеросклероза
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  • Опубликована вчера в 23:44

Фармацевты нацелились на основной фактор риска развития атеросклероза

По результатам нового исследования ученых стало известно, что единовременное применение терапии, основанной на CRISPR-технологии генетического редактирования, значительно снижает уровень холестерина (ЛПНП) у людей, страдающих наследственным заболеванием, связанным с одним геном, сообщает Центральная Служба Новостей.

Новый метод VERVE-101 представляет собой потенциально инновационный подход к уменьшению уровня вредного холестерина путем редактирования ДНК. Эта терапия направлена на постоянное подавление активности гена PCSK9 в печени, который играет важную роль в контроле уровня ЛПНП в крови через регулирование рецепторов ЛПНП.

Это первое клиническое испытание данного метода на людях. Ученые надеются, что с продолжительным наблюдением смогут оценить эффективность препарата в предотвращении инсультов и инфарктов. В случае успеха исследований, данная новая терапия может стать удобным методом лечения лиц с повышенным уровнем холестерина.

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