Глицин в медицинской электронике: новые возможности от ученых МИЭТ

Ученые из Московского института электроники и технологии (МИЭТ) планируют использовать глицин в качестве ключевого элемента для медицинской электроники. В ходе исследования они обнаружили, что это вещество может быть весьма полезным при создании малогабаритных медицинских устройств. Эксперты опубликовали результаты своих исследований в научном журнале Physica Scripta.
Совместно с международными коллегами, российские ученые сумели усилить пьезоэлектрический эффект кристаллов глицина, используя механическую полировку. Этот эффект позволит в будущем создавать электромеханические устройства компактных размеров.
Применение глицина может быть особенно полезным для создания специальных элементов, улучшающих работу медицинских имплантатов и повышающих их эффективность.
Этот проект представляет собой уникальное исследование, необходимое для развития современной медицинской технологии. Результаты этой работы могут также привести к созданию других медицинских устройств на основе глицина, которые будут востребованы в медицинских целях.
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