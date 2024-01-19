Часы, из-за которых Шварценеггера задержали, были проданы в десять раз дороже

Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер решил продать свои часы Audemars Piguet на благотворительном аукционе. Эти часы ранее привлекли внимание таможенников в Мюнхене, что привело к задержанию актера. По информации издания Die Pressa, начальная цена лота была установлена в 50 тыс. евро, но они были проданы за внушительную сумму в 270 тыс. евро.
Благотворительный аукцион прошел в отеле Stanglwirt в горнолыжном поселке Кицбюэль в Австрии и суммарно собрал около 1,31 млн евро.
Напомним, что ранее Шварценеггера оштрафовали на 35 тыс. евро из-за этих часов, обвинив актера в уклонении от уплаты налогов и нелегальном ввозе. Часы были оценены таможенниками в 26 тыс. евро.
Позднее сам актер прокомментировал ситуацию, заявив, что часы были пожертвованы его климатической инициативе и предназначались для продажи на аукционе. Вырученные средства планировались для борьбы с изменением климата.
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