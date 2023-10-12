Три еврейские школы в Лондоне временно приостановили свою образовательную деятельность из-за увеличения случаев антисемитизма, произошедших после обострения конфликта между Палестиной и Израилем, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Согласно опубликованным данным, временно закроются следующие учебные заведения: начальная школа Тора Водаас в Эджвере, начальная школа Атерес Бейс Яаков в Колиндейле и средняя школа Менора в Нисдене. Планируется, что школы останутся закрытыми до 16 октября.

По словам администрации британских школ, это решение было принято "в интересах безопасности детей".