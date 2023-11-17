В Москве был создан светильник нового поколения, предназначенный для использования в иммерсивных пространствах школ

Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), на выставке-форуме по образованию GESS Dubai 2023, сообщает РИА Новости.
Согласно словам Овчинского, эти электротехнические устройства, произведенные в столице, уже пользуются спросом в различных отраслях. Он отметил, что столичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве осветительных приборов, начала выпускать светильники, предназначенные для создания иммерсивных образовательных пространств в школах. Эта инновация позволит использовать инновационные технологии и виртуальное погружение для более эффективного изучения школьной программы. Продукт уже прошел успешные тесты, и планируется, что предприятие сможет выпускать до 1 тыс. светильников ежегодно.
Светильники для иммерсивных пространств позволяют ученикам погружаться в изучаемые предметы и развивать усидчивость. При помощи этих устройств в зависимости от темы урока воспроизводятся соответствующие звуки, запахи и освещение в учебном пространстве. Например, тема о мореплавателях может сопровождаться звуками волн, криками чаек и запахом морской воды.
Виктор Котренко, руководитель отдела по работе с проектными институтами компании, отметил, что светильники были разработаны с учетом потребностей современных школ, и они помогут учащимся более полно погрузиться в учебный материал.
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