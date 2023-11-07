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В Москве отец избил девочку, не переодевшуюся после физкультуры
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  • Опубликована сегодня в 16:14

В Москве отец избил девочку, не переодевшуюся после физкультуры

В Москве случился инцидент, в ходе которого 11-летнюю девочку избил её отец после того, как она не переоделась после урока физкультуры. Эту информацию распространил Telegram-канал Shot, ссылаясь на данные, полученные от них.

Согласно Telegram-каналу, происшествие произошло в районе Южного Бутово. После того, как школьница не сменила спортивную одежду после физкультурного занятия и пошла на другие уроки, её 41-летний отец связался с ней через видеосвязь. Мужчине не понравилось, как дочь выглядела, и он предупредил её, что по возвращении домой её ожидает физическое наказание.

Когда девочка вернулась домой, её отец взял ремень и жестоко избил её, а затем перешёл на применение кулаков.

После произошедшего, школьница рассказала обо всём своей матери, которая приехала домой и вызвала скорую помощь. Медики доставили девочку в больницу, где установили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины на голове и ногах.

Также сообщается, что родители девочки разведены, и она живёт с отцом. По данным Shot, школьница ранее также жаловалась на физические наказания со стороны своего отца. Правоохранительные органы приняли меры по расследованию данной ситуации.

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